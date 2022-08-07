Kahramanmaraş 3. sayfa haberi: Kahramanmaraş'ta 25 yıl önce kaybolan kişinin kemiklerine ulaşıldı - Haberler

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Kahramanmaraş 3. sayfa haberi: Kahramanmaraş'ta 25 yıl önce kaybolan kişinin kemiklerine ulaşıldı

Kahramanmaraş bölgesinden gelen habere göre Kahramanmaraş'ta 25 yıl önce kaybolan kişinin kemiklerine ulaşıldı Kahramanmaraş'ta yaklaşık 25 yıl önce kayıp olarak aranan ve öldürülüp evin bahçesindeki su kuyusuna atılan kişilerden birinin kemiklerine ulaşıldı.

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Kahramanmaraş'ta 25 yıl önce kaybolan kişinin kemiklerine ulaşıldı

KAHRAMANMARAŞ - Kahramanmaraş'ta yaklaşık 25 yıl önce kayıp olarak aranan ve öldürülüp evin bahçesindeki su kuyusuna atılan kişilerden birinin kemiklerine ulaşıldı.

Edinilen bilgiye göre, Cumhuriyet Başsavcılığı merkez Dulkadiroğlu ilçesi Ballıca Mahallesi'nde daha önce kayıp olarak bildirilen kişilerin öldürülerek bir su kuyusuna atıldığı ihbarı sonrası, savcılığın talimatıyla İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri müstakil evde kazı çalışması başlatmıştı. Ekiplerin olayla ilgili kazı çalışmaları akşam saatlerine kadar devam etti. Gün boyu devam eden çalışmalar iş makinası yardımı ve arkeologlar eşliğinde devam etti. Evin bahçesinde arama yapan ekipler, bir kişiye ait kemikler buldu. Kararan hava nedeniyle ekipler, arama çalışmalarına ara verdi. Kazı çalışmalarının yarın devam edeceği öğrenildi.

İhlas Haber Ajansı / Halil Ulubey - 3. Sayfa

Kahramanmaraş su 3. Sayfa Haberler

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