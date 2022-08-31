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Kahramanmaraş 3. sayfa haberleri... Elbistan'da 120 bin lira değerinde kaçak cep telefonu ele geçirildi

3. Sayfa Haberleri

Kahramanmaraş 3. sayfa haberleri... Elbistan'da 120 bin lira değerinde kaçak cep telefonu ele geçirildi

Kahramanmaraş haber... Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde polis ekiplerinin düzenlediği operasyonda piyasa değeri 100 bin liranın üstünde olan 17 adet gümrük kaçağı ve klonlanmış cep telefonu ele geçirildi.

Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde polis ekiplerinin düzenlediği operasyonda piyasa değeri 100 bin liranın üstünde olan 17 adet gümrük kaçağı ve klonlanmış cep telefonu ele geçirildi.

Elbistan İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Grup Amirliği ekipleri, ilçe genelinde telefon kaçakçılığına yönelik çalışma yaptı. KOM ekiplerinin çalışması sonucunda S.K. ve V.G. adlı şahıslardan toplamda 17 adet klonlanmış gümrük kaçağı cep telefonu ele geçirildi. Piyasa değeri yaklaşık 120 bin lira olan telefonlara el konuldu. Kaçak cep telefonları ile ilgisi olduğu gerekçesi ile söz konusu şahıslar hakkında adli işlem başlatıldı. - KAHRAMANMARAŞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Münir Karaloğlu Kahramanmaraş Elbistan 3. Sayfa Haberler

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