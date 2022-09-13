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Kahramanmaraş 3. sayfa haberi: Kahramanmaraş'ta sağanak yağış etkili oldu

3. Sayfa Haberleri

Kahramanmaraş 3. sayfa haberi: Kahramanmaraş'ta sağanak yağış etkili oldu

Kahramanmaraş haberler: Kahramanmaraş'ta akşam saatlerinde başlayan sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi.

Kahramanmaraş'ta akşam saatlerinde başlayan sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün Kahramanmaraş'ın batısı ve Göksun, Onikişubat, Andırın, Türkoğlu ilçelerinde beklediği sağanak yağış akşam saatlerinde etkili olmaya başladı. İlçelerin yanı sıra kent merkezinde de etkili olan sağanak nedeniyle Onikişubat ilçesi Hartlap Mahallesinde hafif su taşkınlarına neden oldu. Şehir merkezinde bağlayan sağanak sağış sonrasında yağmura hazırlıksız yakalanan vatandaşlar yol üstünde bulunan iş yerlerine sığınarak kendilerini korumaya çalıştı.

Andırın Geben'de ise sağanak yağış sonrası yaklaşık 250 arı kovan içerisinde telef oldu. Afşin ilçesinin kırsal mahallelerinde ise sayısı henüz öğrenilemeyen küçükbaş hayvanlar yıldırım düşmesi sonucu telef oldu. - KAHRAMANMARAŞ

İllere göre hava durumu tahminlerini görüntülemek için tıklayın

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Meteoroloji Genel Müdürlüğü Kahramanmaraş 3. Sayfa Haberler

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