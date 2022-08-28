Son dakika haberi... Orman yangınına müdahale sürüyor 3. Sayfa Haberleri Son dakika haber: Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde, çıkan orman yangınına ekiplerin müdahalesi devam ediyor. Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde, çıkan orman yangınına ekiplerin müdahalesi devam ediyor. Yangın, Onikişubat'ın Kısıklı Mahallesi'ndeki ormanlık arazide çıktı. Henüz çıkış nedeni belirlenemeyen yangına ihbar üzerine, 6 arazöz, 6 ilk müdahale aracı, 2 su tankı ve 4 itfaiye aracı ile 65 kişilik personel sevk edildi. Yangına havadan ise 5 yangın söndürme helikopteriyle müdahaleye ediliyor. Ekiplerin yangını söndürme çalışmaları devam ediyor. - KAHRAMANMARAŞ Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Kahramanmaraş 3. Sayfa Haberler Son Dakika

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