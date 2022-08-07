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Kahramanmaraş haberleri: Kahramanmaraş'ta kayıp üç kişi için kuyuda arama çalışması başlatıldı

Kahramanmaraş haberleri: Kahramanmaraş'ta kayıp üç kişi için kuyuda arama çalışması başlatıldı Kayıp olarak bildirilen 3 kişinin aile içinde öldürülerek su kuyusuna atıldığı ihbarı üzerine olay yerinde arama çalışması başlatıldı Kahramanmaraş'ta kayıp olarak bildirilen 3 kişinin aile içinde öldürülerek su kuyusuna...

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Kahramanmaraş'ta kayıp üç kişi için kuyuda arama çalışması başlatıldı

Kayıp olarak bildirilen 3 kişinin aile içinde öldürülerek su kuyusuna atıldığı ihbarı üzerine olay yerinde arama çalışması başlatıldı

KAHRAMANMARAŞ - Kahramanmaraş'ta kayıp olarak bildirilen 3 kişinin aile içinde öldürülerek su kuyusuna atıldığı ihbarı üzerine savcılık tarafından olay yerinde arama çalışması başlatıldı.

Edinilen bilgiye göre, Cumhuriyet Başsavcılığı, merkez Dulkadiroğlu ilçesi, Ballıca Mahallesi'nde daha önce kayıp olarak bildirilen üç kişinin öldürülerek bir su kuyusuna atıldığı ihbarını aldı.

Savcılığın talimatıyla Kahramanmaraş Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri tek katlı ev ile çevresinde inceleme yaptı. Olay yerine getirilen yaşlı bir kadınla keşif yapıldıktan sonra 3 kişinin cesedinin gömüldüğü iddia edildiği yerde iş makinesiyle kazı çalışması başlatıldı.

Ekiplerin çalışması devam ediyor.

İhlas Haber Ajansı / Halil Ulubey - 3. Sayfa

Kahramanmaraş su 3. Sayfa Haberler

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