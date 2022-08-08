Kahramanmaraş haberi! Kahramanmaraş'ta 117 kilo esrar ele geçirildi Gelen Kahramanmaraş haberlerine göre Kahramanmaraş'ta 117 kilo esrar ele geçirildi Kahramanmaraş'ta düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 117 kilogram esrar maddesi ele geçirildi. Kahramanmaraş'ta 117 kilo esrar ele geçirildi KAHRAMANMARAŞ - Kahramanmaraş'ta düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 117 kilogram esrar maddesi ele geçirildi. İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde 'Kökünü Kurutma' adı verilen uyuşturucu operasyonu düzenledi. Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğü ile birlikte yapılan operasyonda Gaziantep karayolu üzerinde durdurulan nakliye aracında 117 kilogram esrar maddesi ele geçirildi. Araç sürücüsü M.Ü gözaltına alınarak adli mercilere sevk edildi. 3. Sayfa İhlas Haber Ajansı / Halil Ulubey Emniyet Müdürlüğü Kahramanmaraş Gaziantep 3. Sayfa Haberler

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