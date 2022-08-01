Kahraman motokurye küçük çocuğa çarpmamak için kendi canını hiçe saydı - Haberler

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Kahraman motokurye küçük çocuğa çarpmamak için kendi canını hiçe saydı

Bursa'da motokurye, yola bir anda atlayan küçük çocuğa çarpmamak için motoru devirerek kendini yere attı.

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Bursa'da motokurye, yola bir anda atlayan küçük çocuğa çarpmamak için motoru devirerek kendini yere attı. O anlar anbean kameralara yansıdı.

Olay, merkez Osmangazi ilçesi Güneştepe Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir motokurye sokaktan geçtiği esnada küçük bir çocuk saklandığı otomobilin önünden bir anda yola fırladı. Motokurye ise çocuğa çarpmamak için motoru devirerek kendini yere attı. Kazayı ufak sıyrıklarla atlatan kurye ile küçük çocuğun yanına ilk olarak çevredekiler koşarken, ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri kazayı hafif sıyrıklarla atlatan yaralıları her ihtimale karşı Bursa Şehir Hastanesi'ne götürdü.

Öte yandan, güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde, çocuğun bir anda yola çıktığı ve motorkuryenin çarpmamak için motoru devirerek kendini yere attığı görüldü.

Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.

(Ali Kamur - Abdullah Uğur - İHA)

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Osmangazi Bursa 3. Sayfa Güncel Haberler

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