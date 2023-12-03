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Kahraman Mehmetçik, Pençe Yıldırım Operasyonu Bölgesinde Mühimmat Ele Geçirdi

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Kahraman Mehmetçik, Pençe Yıldırım Operasyonu bölgesinde gerçekleştirdiği arama-tarama faaliyetleri sonucunda teröristlere ait bir mağara tespit etti ve çok sayıda mühimmat ele geçirdi. Ele geçirilen malzemeler arasında otomatik bomba atar, bomba atar mühimmatı, tapa, havan mühimmatı, RPG-7 mühimmatı ve sevk fişeği bulunuyor.

Kahraman Mehmetçik, Pençe Yıldırım Operasyonu bölgesinde bir mağarada çok sayıda mühimmat ele geçirdi.

Milli Savunma Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Kahraman Mehmetçiklerimiz, Pençe Yıldırım Operasyonu bölgesinde gerçekleştirilen arama-tarama faaliyetlerinde teröristlere ait bir mağara tespit etti. Mağarada çok sayıda mühimmat ele geçirildi. Ele geçirilen malzemeler; 1 adet otomatik bomba atar, 70 adet bomba atar mühimmatı, 18 adet tapa, 2 adet 82 mm havan mühimmatı, 22 adet RPG-7 mühimmatı, 22 adet sevk fişeği, çok sayıda 7.62 mm PKMS makinalı tüfek mühimmatı" ifadelerine yer verildi. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

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