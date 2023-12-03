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Kahraman Mehmetçik, Pençe Yıldırım Operasyonu Bölgesinde Mühimmat Ele Geçirdi

3 Aralık 2023 16:02 Son Güncelleme: 16:04 Abone Ol

Kahraman Mehmetçik, Pençe Yıldırım Operasyonu bölgesinde gerçekleştirdiği arama-tarama faaliyetleri sonucunda teröristlere ait bir mağara tespit etti ve çok sayıda mühimmat ele geçirdi. Ele geçirilen malzemeler arasında otomatik bomba atar, bomba atar mühimmatı, tapa, havan mühimmatı, RPG-7 mühimmatı ve sevk fişeği bulunuyor.