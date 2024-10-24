Kahraman Mehmetçik, Irak'ta Teröristlerin İnlerine Girdi

Mehmetçik, teröristlerin inlerine girmeye devam ediyor

ANKARA - Kahraman Mehmetçik, Irak'ın kuzeyindeki teröristlerin inlerine girmeye devam ediyor.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Irak'ın kuzeyindeki barınma alanlarına girdiği anları sosyal medya hesabından paylaştı. MSB paylaşımında "Irak'ın kuzeyinde durmadan, yorulmadan mücadeleye devam eden kahramanlarımız, Hakurk bölgesinde teröristlere ait mağara tespit etti. Mağarada arama yapan Komandolarımız, çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirdi. Mağara içerisinde 10 adet Konkurs tanksavar füzesi, 7 adet SA 7B hava savunma füzesi, 2 adet mayın, 6 bin adet uçaksavar mühimmatı, 1 adet 120 mm'lik havan mühimmatı ele geçirildi" ifadelerine yer verildi.