Kahraman anneler

ADANA (İHA) - Vatandaşın can ve mal güvenliğini korumak için Adana Emniyet Müdürlüğünde görevli erkek personel kadar kadın personel de 7 gün 24 saat esasına göre çalışıyor.

Evde annelik yapan birçok kadın emniyet müdürü ve polis memuru kadınlar kimi zaman bir eylemde, kimi zaman bir asayiş olayında kimi zaman da bir operasyonda görev alıyor. Yaptıkları meslek gereği çoğu zaman çocuklarını sadece gece uyurken görebilen anne polisler buna rağmen özveriyle görevlerini yerine getiriyor. Bu kadınların kimi özel harekat, kimi çevik, kimi trafik kimi ise toplum destekli polis olarak karşımıza çıkıyor. Onların tek bir hedefi var o da vatandaşın can ve mal güvenliğini sağlamak. Bu nedenle polis anneler çoğu kez kendi evlatlarını bile ihmal edebiliyor. Polislik zor bir meslek olmasına rağmen kadın polisler hem anne hem polis olmayı en iyi şekilde başarıyor. Bazı kadınlar ise anne olmak için gün sayarken, hala görevinin başında çalışmaya devam ediyor. - ADANA

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa