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Kağızman'da Kaçak Avcılara 102 Bin 609 TL Para Cezası

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Kağızman'da av yasağına uymayan ve kaçak avlanan 3 kaçak avcıya 102 bin 609 lira para cezası kesildi. Jandarma HAYDİ ve DKMP ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda suçüstü yakalanan avcılar hakkında cezai işlem uygulandı.

Kağızman'da av yasağına uymayan ve kaçak avlanan 3 kaçak avcıya 102 bin 609 lira para cezası kesildi.

Kars'ın Kağızman ilçesi kırsalında Jandarma Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Timi (HAYDİ) ve Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Kars Şube Müdürlüğü ekiplerince kaçak avcılara yönelik çalışmalar aralıksız devam ediyor.

HAYDİ ve DKMP ekiplerince yapılan çalışmalarda tuzak kurarak kaçak avlandıkları tespit edilen 3 kaçak avcı suçüstü yakalandı.

Suçüstü yakalanan kaçak avcıların tuzak malzemeleri ve 29 kekliğe el koyan ekipler, 3 kaçak avcıya toplam 102 bin 609 lira para cezası kesti. Ele geçirilen 29 keklik ise doğaya salındı. Jandarma HAYDİ ve DKMP ekiplerince bu tür çalışmaların aralıksız yapılacağı öğrenildi. - KARS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Jandarma Kağızman Hayvan Hakları Çevre Ceza Doğa Suç 3.Sayfa Ekonomi Güncel Haberler

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