Kağızman'da feci kaza

Kağızman'da tır altında kalan 2 minik öğrenciden 1'si feci şekilde can verdi. Olay yerine gelen vatandaşlar sinir krizleri geçirdi.

Kaza; Kars'ın Kağızman ilçesinde meydana geldi. Kağızman Dr. Mustafa Yalçın İlkokulu'nda öğlen tatilinde evlerine gitmek için çıkan öğrencilerden 2'si o anda Hasan Araca Caddesi'nden geçmekte olan tırın altında kaldı.

Çocukların tır altında kaldığını gören vatandaşlar, tırı durdurdu. Vatandaşlar durumu sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine çok sayıda sağlık ekibi sevk edilirken, tırın altında kalan 1'inci sınıf öğrencisi N.Y. feci şekilde hayatını kaybetti. 3'nci sınıf öğrencisi S.T. ise sağlık ekiplerince ilk tedavisi olay yerinde yapıldı. Daha sonra ambulansa alınan çocuk Kağızman Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Burada tedavi altına alınan çocuğun durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Öte yandan kazayı duyan çocukların aileleri hastaneye akın etti, gözyaşlarının sele döndüğü hastanede, çocukların yakınları sinir krizleri geçirdi. Kazaya karışan tır sürücüsünün ise kaza sonra olay yerinden kaçtığı ileri sürüldü.

Kaza ile ilgili tahkikat başlatılırken, vatandaşlar cadde üzerinde gerekli önemlerin alınmasını istedi. - KARS