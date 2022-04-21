Sürücüsü rahatsızlanan İETT otobüsü 7 araca çarptı

İSTANBUL - Kağıthane Seyrantepe'de iddiaya göre seyir halindeyken rahatsızlanan İETT şoförü, 7 araca çarptı. Kazada hafif şekilde yaralıların olduğu öğrenilirken, olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa