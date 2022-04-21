Sürücüsü rahatsızlanan İETT otobüsü 7 araca çarptı
İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Sürücüsü rahatsızlanan İETT otobüsü 7 araca çarptı Kağıthane Seyrantepe'de iddiaya göre seyir halindeyken rahatsızlanan İETT şoförü, 7 araca çarptı.
Sürücüsü rahatsızlanan İETT otobüsü 7 araca çarptı
İSTANBUL - Kağıthane Seyrantepe'de iddiaya göre seyir halindeyken rahatsızlanan İETT şoförü, 7 araca çarptı. Kazada hafif şekilde yaralıların olduğu öğrenilirken, olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
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