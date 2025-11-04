Haberler

Kağıthane'de Yol Verme Tartışması Kavgaya Dönüştü

Güncelleme:
İstanbul'un Kağıthane ilçesinde bir otomobil ve motosiklet sürücüsü arasındaki yol verme meselesi, kavgaya dönüşerek cep telefonu kameralarına yansıdı. Motosikletli sürücü, otomobil sürücüsüne kaskla saldırdı.

İstanbul'un Kağıthane ilçesinde bir otomobil ve motosiklet sürücüsü arasında 'yol verme' meselesinden çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Motosikletli şahıs diğer sürücüye kaskla saldırırken, kavga anları bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, sabah saatlerinde Kağıthane'de bulunan bir alışveriş merkezinin önünde meydana geldi. İddiaya göre, seyir halindeki bir otomobil ve motosiklet sürücüsü arasında 'yol verme' meselesi nedeniyle tartışma çıktı. Tartışma esnasında sürücü ayağıyla motosiklete vurunca, olay kavgaya dönüştü. Motosikletine vurulan şahıs, elindeki kaskıyla otomobil sürücüsüne saldırdı. Şahıslar birbirlerini darp ederken, kavgaya çevredeki vatandaşlar müdahale etti. Vatandaşların müdahalesinin ardından kavga eden sürücüler güçlükle ayrıldı.

Kavga anları ise saniye saniye cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerde, sürücülerin tartıştığı ardından birbirlerine saldırdığı anlar yer aldı. - İSTANBUL

