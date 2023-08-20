Kağıthane'de yol kapatıp araçlara taş atan şahıs kamerada: Sürücülere zor anlar yaşattı Çöp konteynerini devirip yolu kapattı Şahıs yoldan geçen araçlara da yerden aldığı taşları fırlattı Kağıthane'de bir şahıs yol kenarındaki çöp konteynerini devirip yolu kapattı.

Kağıthane'de yol kapatıp araçlara taş atan şahıs kamerada: Sürücülere zor anlar yaşattı

Çöp konteynerini devirip yolu kapattı

Şahıs yoldan geçen araçlara da yerden aldığı taşları fırlattı

İSTANBUL - Kağıthane'de bir şahıs yol kenarındaki çöp konteynerini devirip yolu kapattı. Sürücülere zor anlar yaşatan şahıs araçlara da taş fırlattı. Vatandaşın küfür de ettiği şahıs kameralara yansırken, polis şahsa müdahale edip yolu trafiğe açtı.

Kağıthane Merkez Mahallesi'nde geçtiğimiz günlerde yaşanan olayda bir şahıs, yol kenarındaki çöp konteynerini devrilerek yolu trafiğe kapattı. Şahıs ardından konteyner içindekileri yola saçıp bazılarını da etrafa fırlatmaya başladı. Bunu gören bir vatandaş şahsa küfür ederek bağırdı. Şahsın da küfürle karşılık vermesi üzerine gerginlik yaşandı. Zaman zaman yolu kapattığı öğrenilen şahıs araçlara da taş fırlattı. Yaşananlar kameralara yansırken, polisin müdahale ettiği şahıs uzaklaştırıldı.