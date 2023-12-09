Kağıthane'de Uyuşturucu Operasyonu: Polislerle Kovalamaca Yaşandı

Kağıthane'de polis ekipleri, uyuşturucu sattığını belirlediği kişilerle sokak arasında kovalamaca yaşadı. Ekipler, kısa sürede iki şahsın aracını durdurarak yakalamayı başardı. Uyuşturucu sattığı belirlenen şahıslar gözaltına alınırken, o anlar kameralara yansıdı.

Kağıthane'de polis ekipleri, uyuşturucu sattığını belirlediği kişilerle sokak arasında kovalamaca yaşadı. Ekipler, kısa sürede iki şahsın aracını durdurarak yakalamayı başardı. Uyuşturucu sattığı belirlenen şahıslar gözaltına alınırken, o anlar kameralara yansıdı.

Olay, geçtiğimiz hafta gece saatlerinde Kağıthane Merkez Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, polis ekipleri, iki şahsın uyuşturucu sattığına dair bilgi aldı. Bunun üzerine polis ekipleri ve iki şahıs arasında sokaklarda kovalamaca başladı.

Kaçan torbacılar yakalandı

Ardından şahısların araçlarıyla ara sokağa kaçtığı esnada önünü kesen ekipler, iki şahsı yakaladı. Şahıslar üst aramasının ardından ekip aracına bindirilerek gözaltına alındı. Ekipler apartman boşluğunda da uzun süre uyuşturucu madde aradı. Bir vatandaş ise yaşananları cep telefonu kamerasıyla kaydetti. - İSTANBUL