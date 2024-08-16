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Kağıthane'de uyuşturucu operasyonu: 1 gözaltı

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İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından Kağıthane'de bir adrese düzenlenen uyuşturucu operasyonunda çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirildi. Operasyonda gözaltına alınan 1 şüpheli adliyeye sevk edildi.

Kağıthane'de uyuşturucu operasyonu: 1 gözaltı

İSTANBUL - İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından Kağıthane'de bir adrese düzenlenen uyuşturucu operasyonunda çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirilirken, gözaltına alınan 1 şüpheli adliyeye sevk edildi. Operasyonda ele geçirilen malzemeler ve evin odasında oluşturulan sera polis kamerasına yansıdı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti" suçu ile ilgili "Narvas projesi" çerçevesinde çalışma yürüttü. Yapılan çalışmalarda, gelen ihbarlar üzerine harekete geçen polis ekipleri, Kağıthane'de belirlenen adrese operasyon düzenledi. Şirintepe Mahallesi'nde uyuşturucu madde imal ve ticareti yaptığı belirlenen adrese operasyon düzenleye ekipler, B.C., isimli şüpheliyi yakalayarak gözaltına aldı. Operasyon düzenlenen adreslerde yapılan aramalarda ise 2 kilo 200 gram marihuana, 2 adet kök kenevir, 4 adet kenevir fidanı, 1 adet hassas terazi, 1 adet vantilatör, 1 adet nem dengeleyici cihaz, çok sayıda kimyasal madde, led ışıklandırma sistemleri ve çok sayıda kenevir tohumu ele geçirildi. Uyuşturucu ticareti yaptığı tespit edilen B.C., emniyette tamamlanan işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Öte yandan ele geçirilen malzemeler ve evin içerisinde oluşturulan sera, polis kamerasına yansıdı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Operasyon Kağıthane İstanbul 3-sayfa 3.Sayfa Politika Güncel Haberler

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