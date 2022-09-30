Kağıthane'de 'Trafikte yaya önceliği' etkinliği gerçekleştirildi

İçişleri Bakanlığı'nca trafikte yaya önceliğine dikkat çekmek ve sürücü duyarlılığını artırmak amacıyla "Yayalara Öncelik Duruşu, Hayata Saygı Duruşu" sloganıyla düzenlenen etkinlik Kağıthane'de gerçekleştirildi. Okul öğrencileri, trafik ve zabıta ekipler sürücüleri uyarıp broşür dağıtıp uyarılarda bulundu.

İçişleri Bakanlığı'nca trafikte yaya önceliğine dikkat çekmek ve sürücü duyarlılığını artırmak amacıyla yarın ülke genelinde eş zamanlı "Yayalara Öncelik Duruşu, Hayata Saygı Duruşu" sloganıyla etkinlik gerçekleştirildi. Trafikte "yaya önceliğiyle ilgili farkındalık oluşturmak" için İçişleri Bakanlığı önemli bir etkinliğe imza attı. Yaya önceliğine dikkat çekmek amacıyla 81 ilde eş zamanlı "Yayalara Öncelik Duruşu, Hayata Saygı Duruşu" sloganıyla etkinlik gerçekleştirildi. Bu çerçevede düzenlenen etkinliğe Kağıthane Kaymakamı Tahir Şahin, Kağıthane Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin, Kağıthane İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Trafik Denetleme Büro Amirliği, Çocuk Büro Amirliği, Devriye Ekipler Amirliği polisleri ve okul öğrencileri katıldı. Denetimde Kaymakam Şahin, polis ve zabıta ekipleri ile okul öğrencilerine etkinlik hakkında bilgi vererek kampanyanın sloganını söyledi. Ardından Kaymakam Şahin eşliğinde öğrenciler ve ekipler sürücüleri durdurarak kampanyayla ilgili broşürleri verdi. Okul öğrencileri ise sürücülere kampanyanın sloganını söyledi.

"Kağıthane'de bu farkındalık faaliyetinin bir boyutunda çalışma yapıyoruz"

Kampanyayla ilgili açıklamalarda bulunan Kağıthane Kaymakamı Tahir Şahin, "Özellikle okul geçitlerinde çocuklarımızın güvenlik bir şekilde okula erişimlerini, caddelerde ve özellikle yaya geçitlerinde sürücülerimizin önceliğin yayalarda olduğunu bilmesi için onlara bir farkındalık çalışması yapıyoruz. Bugün alanda hem öğrencilerimiz hem belediye ekiplerimiz hem de görev yapan emniyet unsurlarımızla beraber Kağıthane'de bu farkındalık faaliyetinin bir boyutunda çalışma yapıyoruz. Bugüne kadar özellikle öncelik yayanın öncelik hayatın görsellerini alana uygulayan ve takibini sağlayan Kağıthane Belediye Başkanlığımıza da teşekkür ediyorum. Emniyet ve zabıta ekiplerimize özellikle 71 bin öğrencisini güvenlik bir şekilde okulla buluşturan kıymetli çalışma arkadaşlarıma teşekkür ediyorum" dedi.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, trafik kazalarından kaynaklı can kayıplarının 2030'a kadar yüzde 50 oranında azaltılması hedefi doğrultusunda bu sene 'Trafikte Her Yıl Daha İyiye' mottosu doğrultusunda 'Yayalara Öncelik Duruşu, Hayata Saygı Duruşu' sloganıyla yaya önceliğine yönelik farkındalık çalışmalarına devam edilecek. Bu çerçevede 11.00-14.00 saatlerinde yaya ve sürücüler, yaya geçitlerinde bayraklarla buluşarak trafikte yaya önceliğine dikkat çekecek.

Yaya geçitlerine 'Önce Yaya Görseli' uygulanacak

Ana güzergahlar üzerindeki ışıksız yaya geçitlerinde bulunan yaya çizgilerinden birinin, kampanya etkinliği çerçevesinde sembolik olarak kırmızıya boyanması sağlanacak. Ülke genelinde yaya ve okul geçitlerindeki işaretlemeler, kontrol edilecek, standartlara uygun olmayanların yenilenmesi ve eksik olanların tamamlanması sağlanacak, trafik ışığı bulunmayan ancak levhalarla belirlenmiş okul ve yaya geçitleri üzerinde 'Önce Yaya' görselleri uygulanacak.

Trafikte yaya önceliği konusunda farkındalığı artırmanın, yaya ve okul geçitlerinde sürücülerin uyarılarak dikkatlerini daha üst düzeye çıkarmanın ve bu bölgelerde yayalara ilk geçiş hakkı verilerek sürücüler üzerinde doğru davranış modeli geliştirilmesinin amaçlandığı kampanya uyarınca Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı, belirlenen okullarda ve yaya/okul geçitlerinde kampanya etkinlikleri düzenlenecek.

Etkinlikler çerçevesinde, hafta boyunca sosyal medya platformları başta olmak üzere halkın yoğun olarak bulunduğu alanlarda ve kurumsal iletişim sayfalarında basın/yayın organlarında, billboard'larda, kamu kurum ve kuruluşlarında kampanya içerikleri kullanılarak kamuoyunun bilgilendirilmesi sağlanacak. - İSTANBUL