Kağıthane'de Ters Yönde Giden Sürücü Bariyere Takıldı

Kağıthane'de ters yöne giren sürücünün, karşı yönden gelen araca yol vermek için geri manevra yaparken demir bariyerin üzerine çıkarak askıda kalması ilginç anlar doğurdu.

Kağıthane'de ters yöne giren sürücü, karşı yönden gelen araca yol vermek için geri manevra yaptıktan sonra kendi şeridine geçmeye çalıştığı sırada demir bariyerin üzerine çıkarak askıda kaldı. O anlar, karşı yönden gelen aracın kamerasına yansıdı.

Olay, geçtiğimiz Cumartesi günü saat 20.30 sıralarında Kağıthane Harmantepe Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bölünmüş yolda ters istikamete giren bir sürücü, burada iki arkadaşıyla sohbet etmeye başladı. Sürücü, karşı yönden gelen araca yol vermek için geri manevra yaptı. Ardından kendi şeridine geçmek isteyen sürücü, yolu ikiye ayıran demir bariyeri fark etmeyince aracıyla bariyerin üzerine çıkarak askıda kaldı.

Otomobilin zarar gördüğü olayda şans eseri yaralanan olmazken, ilginç anlar karşı yönden gelen aracın kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde sürücünün iki arkadaşı ile sohbet ettiği esnada karşı yönden gelen araca yol vermek için geri manevra yaptığı, kendi şeridine geçmek istediği esnada ise bölünmüş yolu ayıran demir bariyerin üzerine çıkarak askıda kaldığı görülüyor. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel
