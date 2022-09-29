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Çağlayan'da bir tekstil firmasında çıkan yangın paniğe neden oldu

3. Sayfa Haberleri

Çağlayan'da bir tekstil firmasında çıkan yangın paniğe neden oldu

Çağlayan'da bir tekstil firmasında çıkan yangın paniğe neden olduİSTANBUL Kağıthane'de bir tekstil firmasında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Çağlayan'da bir tekstil firmasında çıkan yangın paniğe neden oldu

İSTANBUL Kağıthane'de bir tekstil firmasında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Vatandaşların panik yaşadığı yangın, itfaiye ekipleri tarafından yangını söndürülmesinin ardından sona erdi.

Yangın, saat 15.00 sıralarında Kağıthane Çağlayan'da meydana geldi. Edinilen bilgiye göre bir tekstil firmasında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Dumanların yükseldiğini gören çevredeki vatandaşlar itfaiye ekiplerine ihbarda bulundu. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangına müdahale ederek kısa sürede söndürdü. Vatandaşların panik yaşadığı yangın anları kameralara yansırken, polis olayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Doğan Can Cesur - 3. Sayfa

3. Sayfa Haberler

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