Kağıthane'de Sokak Ortasında Kurşun Yağdıran Şahıs Tutuklandı

Kağıthane'de 2 husumetlisine sokak ortasında kurşun yağdıran şahıs, polis ekiplerinin yaptığı uygulamada yakalanarak tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Kağıthane Sultan Selim Mahallesi'nde önceki sene cadde üzerindeki bir marketin önünde bekleyen Furkan K. (23) ve Yusuf T. (25) kaldırımda sohbet etmeye başladı. O esnada araçla geldiği yerde husumetlileri Furkan K. ve Yusuf T.'yi gören Talha A. (20), araçtan inerek silahla ateş açtı. Furkan K. göğsünden ve bacağından, Yusuf T. ise bacağından vurularak yere düştü. Saldırgan Talha A., olayın ardından kaçarak kayıplara karıştı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından ağır yaralı Furkan K. ve Yusuf T., Sarıyer'deki Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Yaşanan silahlı saldırı anı ise güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, şahsın husumetlilerine kurşun yağdırıp birkaç saniye izledikten sonra kaçtığı görüldü. Vatandaşların yaralıların yanına geldiği anlar da kameralara yansıdı. Olay yerinde inceleme yapan polis ekipleri, güvenlik kamera görüntülerini incelemeye aldı. Yapılan çalışmalarda saldırganın emniyette "kasten yaralama", "motosiklet hırsızlığı" ve "6136 SKM" suçlarından çok sayıda kaydı bulunan Talha A. olduğu tespit edildi.

Saldırgan uygulamada yakalanınca tutuklandı

Firari olarak aranan Talha A., yapılan bir uygulama esnasında polis ekipleri tarafından yakalandı. Zanlı, emniyetteki işlemlerin ardından çıkarıldığı hakimlikçe "kasten yaralama" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Yaralılar da suç makinesi çıktı

Diğer yandan yaralıların hayati tehlikelerini atlatıp taburcu olduğu öğrenildi. Yaralılardan Furkan K.'nın emniyette 14 adet "motosiklet hırsızlığı", 2 adet "evden hırsızlık", 2 adet "6136 SKM" ve 2 adet "kasten yaralama" suçlarından toplamda 20 adet kaydı olduğu, Yusuf T.'nin ise 6 adet "otodan hırsızlık", 1 adet "kasten yaralama" ve 1 adet "uyuşturucu madde kullanmak" suçlarından 8 suç kaydı olduğu ortaya çıktı. - İSTANBUL