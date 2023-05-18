Üye Girişi
14 MAYISSEÇİM SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN
Haberi Paylaş
Kağıthane'de soğuk kanlı motosiklet hırsızları kamerada

Kağıthane'de soğuk kanlı motosiklet hırsızları kamerada

3. Sayfa Haberleri

Kağıthane'de iki şahıs, park halinde bulunan motosikleti saniyeler içerisinde çaldı.

Kağıthane'de iki şahıs, park halinde bulunan motosikleti saniyeler içerisinde çaldı. Hırsızların soğuk kanlı tavırları dikkat çekerken, o anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, Kağıthane Seyrantepe Mahallesi Çetin Sokak'ta yaşandı. Cadde üzerinde park halinde bulunan motosikletin yanına, farklı bir motosikletle iki kişi yaklaştı. Şahıslardan biri motosiklet üzerinde beklerken, diğeri ise çevreyi kontrol etti. Daha da sonra park halindeki motosiklete yaklaştı. Park halindeki motosikletin saniyeler içerisinde direksiyon kilidini kıran hırsız, motosikletin üzerine binerek olay yerinden uzaklaştı. Soğuk kanlı davranışları ile dikkat çeken hırsızların o anları ise güvenlik kamerasına yansıdı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Seyrantepe Mahallesi Kağıthane 3. Sayfa Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title