Kağıthane'de silahlı sopalı kavga kamerada Kağıthane'de iki kişi arasında çıkan tartışma silahlı ve sopalı kavgaya dönüştü.

Kağıthane'de silahlı sopalı kavga kamerada

İSTANBUL - Kağıthane'de iki kişi arasında çıkan tartışma silahlı ve sopalı kavgaya dönüştü. Şahıslardan biri sopayla saldırırken, diğeri ise silahla karşılık verdi. Vatandaşların müdahalesiyle kavga sonlanırken, Kağıthane Asayiş Büro Amirliği polisleri tarafından yakalanan silahlı saldırgan serbest kaldı.

Olay, geçtiğimiz Pazartesi günü akşam saatlerinde Kağıthane Sultan Selim Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, aralarında husumet bulunan iki şahıs sokakta tartışmaya başladı. Tartışmanın kısa sürede kavgaya dönüşmesi üzerine Hamza Ç. silah çekerken, kavgaya karışan diğer kişi sopayla karşılık verdi. O anlar ise cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerde, Hamza Ç.'nin elinde silahla, husumetli olduğu kişiyle tartıştığı ve vatandaşların araya girmeye çalıştığı görülüyor. Tartışma sırasında Hamza Ç.'nin silahını bir el ateşlediği de duyuluyor.

Kağıthane Asayiş polisi yakaladı

Öte yandan, vatandaşların araya girmesiyle kavga son buldu. İhbar üzerine olay yerine gelen Kağıthane Asayiş Büro Amirliği polisleri, silah çeken Hamza Ç.'yi kısa sürede yakaladı. Gözaltına alınan Hamza Ç. emniyetteki ifadesinin ardından "Ateşli Silahlar ve Bıçaklar Kanunu'na muhalefetten" işlem yapılması sonrasında savcılık talimatıyla serbest bırakılırken, silaha ise el konuldu.