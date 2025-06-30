Kağıthane'de Silahlı Saldırı: İki Kardeş Gözaltına Alındı

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Kağıthane'de motosikletli iki kardeş, bir iş yerine silahlı saldırı düzenledi. Şüpheliler, polis tarafından aynı gün yakalanarak gözaltına alındı. Olay anı güvenlik kameralarına yansıdı.

Kağıthane'de motosikletli 2 kardeş, iş yerine silahlı saldırı düzenledi. Şüpheliler polis ekipleri tarafından aynı gün yakalanarak gözaltına alınırken, saldırı anı saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, dün saat 00.00 sıralarında Kağıthane Ortabayır Mahallesi'nde bulunan bir iş yerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, iş yerinin önüne motosikletle gelen 2 şüpheliden biri, silahını çıkararak ateş açtı. Şüpheliler, saldırının ardından olay yerinden hızla uzaklaştı. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Ekipler tarafından saldırganların yakalanması için çalışma başlatıldı. Yapılan çalışmalarda, güvenlik kameraları detaylı incelemeye alındı. Görüntülerde kasklı ve plakasız motosikletli 2 şüphelinin olayı gerçekleştirdiği tespit edildi. Şüphelilerin kimliklerini belirleyen ekipler, aynı gün adreslerine operasyon düzenledi. Operasyonda F.K. (26) ve kardeşi F.K. (21) yakalanarak gözaltına alındı. Adreste yapılan aramalarda ise 1 ruhsatsız tabanca, 1 şarjör, 1 fişek, olayda kullandıkları 1 motosiklet çantası, 1 kask ve motosiklet ele geçirildi.

Yakalanan şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ederken, şüphelilerin motosikletle iş yerinin önüne geldikleri, ardından silahla ateş açtıktan sonra hızla uzaklaştıkları anlar güvenlik kamerasına yansıdı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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