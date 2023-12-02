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Kağıthane'de Silahlı Saldırı Anları Görüntülendi

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Kağıthane'de bir şahsın motosikletle geldiği semtte husumetlisine silahlı saldırıda bulunduğu anların görüntüleri ortaya çıktı. Saldırganın olay sonrası bırakıp kaçtığı motosikletin ise saldırıdan yara almadan kurtulan kişi tarafından ateşe verildiği öğrenildi.

İstanbul'da film gibi olay kamerada: Silahlı saldırıda bulunan şahsın motosikletini yaktı

Kağıthane'de bir şahıs motosikletle geldiği semtte husumetlisine silahlı saldırıda bulunmuştu

Saldırganın bırakıp kaçtığı motosiklet ise saldırıda yara almayan kişi tarafından ateşe verildi

İSTANBUL - Kağıthane'de bir şahsın motosikletle geldiği semtte husumetlisine silahlı saldırıda bulunduğu anların görüntüleri ortaya çıktı. Saldırganın olay sonrası bırakıp kaçtığı motosikletin ise saldırıdan yara almadan kurtulan kişi tarafından ateşe verildiği öğrenildi.

Kağıthane Şirintepe'de dün saat 00.00 sıralarında yaşanan olayda, kimliği belirsiz bir şahıs 09 ADH 121 plakalı motosikletle Gümüşhane Caddesine gelmişti. Şahıs ardından motosikletinden inerek, kaldırımda yürüyen husumetlisine silahla ateş açmıştı. Saldırıda ölen ya da yaralanan olmazken, kurşun yağdıran şahıs daha sonra panikle kaçarak kayıplara karışmıştı.

Saldırıda bulunan şahsın motoru yakıldı

Şahsın saldırıya gelmek için kullandığı motosiklet ise husumetlisi tarafından sokak ortasında ateşe verildi. Silahlı saldırı anı ve motosikletin ateşe verilmesi ise kameralara anbean yansıdı. Görüntülerde, yaya olarak kaldırımda yürüyen bir şahıs silahını çekerek ateş açıyor. Kimseyi vuramayan şahıs ardından arkasını dönüp kaçıyor. Vatandaşlar ise gençlere bakıyor.

Polis saldırganın peşinde

Çevredeki vatandaşlar, yanan motosikleti yangın tüpleriyle söndürerek durumu polis ekiplerinde ihbarda bulundu. Olay yerine gelen polis ekipleri kaçan şüpheli ile saldırıya uğrayan kişinin kimliğini tespit edip yakalamak için çalışma başlattı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Kağıthane İstanbul Olaylar Güvenlik Suç 3. Sayfa Güncel Haberler

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