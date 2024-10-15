Üye Girişi
Haberler

Kağıthane'de Silahlı Kavga: Amerikalı Basketbolcunun Evi Hedef Alındı

Kağıthane'de Silahlı Kavga: Amerikalı Basketbolcunun Evi Hedef Alındı
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kağıthane'de çıkan silahlı kavgada A. Efes Basketbol Takımı oyuncusu Stanley Johnson'un dairesine kurşun isabet etti. 3 kişi gözaltına alındı.

Kağıthane'de 3 kişi arasında silahlı kavga çıktı. Kavgada kurşunlardan bazıları A. Efes Basketbol Takımı oyuncusu Amerikalı Stanley Johnson'un 20. kattaki dairesine isabet etti. 3 şüpheli polis ekipleri tarafından gözaltına aldı.

Edinilen bilgiye göre olay, 10 Ekim Perşembe günü Emniyet Evleri Mahallesi'nde meydana geldi. Caddede yürüyen 3 kişi arasında tartışma çıktı. Tartışma büyüyünce silahlı şüpheliler çevreye rastgele ateş açtı. Kurşunlardan 2'si cadde üzerindeki rezidansın 20. katında yaşayan A. Efes Basketbol Takımı oyuncusu Amerikalı Stanley Johson'un dairesinin camına isabet etti. Olayda ölen ya da yaralanan olmadığı öğrenildi. Olayla ilgili çalışma başlatan polis ekipleri, çevredeki güvenlik kamera görüntülerini inceledi. 3 şüphelinin çıkan tartışmada çevreye rastgele ateş açtıkları, açılan ateş sonucu kurşunların Amerikalı basketbolcunun kaldığı daireye isabet ettiği belirlendi. Kavga eden şüphelilerin S.K. (18), S.K. (16) ve F.Ö. (16) oldukları tespit edildi. Şüpheliler olaydan 2 gün sonra silahlarıyla yakalandı. Gözaltına alınan şüphelilerin çeşitli suçlardan çok sayıda kayıtları olduğu belirlendi. Emniyette ifadeleri alınarak adli işlemleri yapılan S.K. ve F.Ö. savcılık talimatıyla serbest bırakılırken, S.K. sevk edildiği adliyede adli kontrol şartıyla serbest kaldı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Yerel Haberler Basketbolcu Kağıthane Güvenlik 3-sayfa Kavga Olay Spor Efes Suç

18 gündür kayıp olan üniversite öğrencisi Rojin'in cansız bedeni bulundu

Rojin'den acı haber geldi

 CHP lideri Özel'den MHP lideri Bahçeli'ye destek: Doğrusunu yapıyorsun

Özel, Bahçeli'ye destek verdi

 GSS borcu olanlar 1 Ocak'tan itibaren sağlık hizmetlerinden yararlanamayacak

Borcu olanlar dikkat! 1 Ocak'tan itibaren sağlık hizmetlerinden yararlanamayacaksınız
'Karımın fotoğrafını neden paylaştın' kavgası! Tek yumrukla komalık etti

"Karımın fotoğrafını neden paylaştın" kavgası! Tek yumrukla komalık etti
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
CANLI maç izle! (İSPANYA SIRBİSTAN) Canlı şifresiz donmadan HD maç izle! İspanya Sırbistan nereden izlenir? Ankaralı Turgut hasta mı, kanser mi, sağlık durumu ne? Ankaralı Turgut son hali ne? Meltem Miraloğlu rehin mi tutuluyor, Meltem Miraloğlu kimdir? 16 Ekim 2024 Günlük Burç Yorumları! Boğa, Aslan, Koç, İkizler burcu yorumu! 16 Ekim AŞK, EVLİLİK, KARİYER, SAĞLIK burç yorumları Dünya'dan bakıldığında Ay'ın her gece farklı görünmesinin sebebi nedir? Rojin Kabaiş öldü mü, öldürüldü mü? Rojin Kabaiş neden öldü, kim öldürdü? Rojin Kabaiş kimdir, kaç yaşında ve nereli? Rojin Kabaiş'e ne oldu? Rojin Kabaiş intihar mı etti, otopsi raporu çıktı mı? DGS EK TERCİH: DGS ek tercih ne zaman? DGS tercih kılavuzu yayınlandı mı? ROJİN KABAİŞ BULUNDU MU? Van'da kaybolan Rojin nerede, nasıl bulundu? Rojin Kabaiş olayı nedir?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.