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Kağıthane'de Silah Temin Eden Şüpheli Tutuklandı

Kağıthane'de Silah Temin Eden Şüpheli Tutuklandı
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İstanbul Kağıthane'de düzenlenen operasyonda, işyeri kurşunlama ve kasten yaralama gibi suçlara karışan H.K. isimli şüpheli yakalandı. Şüphelinin ruhsatsız silahlar ve fişeklerle birlikte tutuklandığı bildirildi.

Kağıthane'de bir eve düzenlenen operasyonda işyeri kurşunlama, kasten yaralama gibi olaylara karıştığı; şüphelilere ve suç örgütlerine silah temin ettiği belirlenen şüpheli yakalandı. Şüphelinin "kasten öldürme" ve "resmi belgede sahtecilik" gibi suçlardan kaydı olduğu tespit edildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri şüpheli şahısların yakalanmasına yönelik operasyonlarına devam ediyor. Bu kapsamda 18 Ekim'de saat 23.30 sıralarında Kağıthane Merkez Mahallesi'nde bir adrese operasyon düzenlendi. Operasyonda işyeri kurşunlama, kasten yaralama gibi olaylara karıştığı ; şüphelilere ve suç örgütlerine silah temin ettiği belirlenen H.K. isimli şahıs yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelinin "kasten öldürme" ve "resmi belgede sahtecilik" gibi suçlardan kaydı olduğu belirlendi. Evde yapılan aramalarda ise; 10 ruhsatsız tabanca ve çok sayıda fişek ele geçirildi. Gözaltına alınan şahıs, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Operasyon Kağıthane Güvenlik istanbul Politika 3-sayfa Hukuk Suç

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