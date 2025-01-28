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Kağıthane'de Seyir Halindeki Araçta Yangın Çıktı

Kağıthane'de Seyir Halindeki Araçta Yangın Çıktı
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İstanbul Kağıthane'de seyir halindeki bir aracın motor kısmında çıkan yangın, çevredeki vatandaşların müdahalesiyle kontrol altına alındı. Olay yerindeki anlar cep telefonu kameralarıyla kaydedildi. Yangın, trafiği olumsuz etkiledi.

İstanbul Kağıthane'de seyir halindeki aracın motor kısmında yangın çıktı. Alevler içinde kalan araca vatandaşlar müdahale ederken, o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Yangın, saat 16.00 sıralarında Kağıthane Mehmet Akif Ersoy Mahallesi Okmeydanı mevkiinde seyir halindeki araçta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Mehmet Sarıca kontrolündeki 34 E 1985 plakalı Mercedes marka araç seyir halindeyken motoru arızalandı. Aracı yol kenarına park eden Sarıca, kontrol ettiği sırada birden alevler yükselmeye başladı. Sürücü paniklerken, çevredeki diğer sürücüler itfaiyeye haber verip, araca yangın tüpüyle müdahale etti. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen polis çevrede güvenliği sağlarken, itfaiye ekipleri yangını söndürdü. Soğutma çalışmalarının ardından yanan araç çekici yardımıyla yoldan kaldırıldı. Olay nedeniyle Ankara istikametinde trafik yoğunluğu oluştu.

Araçta çıkan yangın cep telefonu kamerası ile kaydedildi. Görüntülerde araçtan çıkan alevler ve vatandaşların yangın tüpüyle müdahale ettiği görülüyor. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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