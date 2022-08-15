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Kağıthane'de sel sularında mahsur kalan vatandaşlar kepçe ile kurtarıldı

Kağıthane'de etkili olan sağanak yağış nedeniyle su basan cadde üzerinde vatandaşlar mahsur kaldı.

Kağıthane'de etkili olan sağanak yağış nedeniyle su basan cadde üzerinde vatandaşlar mahsur kaldı. Cadde üzerinde mahsur vatandaşların iş makinesi yardımıyla kurtarıldığı o anlar cep telefonu kamerası ile kaydedildi.

İstanbul'da sabah saatlerinden itibaren etkili olan sağanak yağış nedeniyle birçok ilçede etkili oldu. Yağış nedeniyle Kağıthane Cendere Caddesi su baskını meydana geldi. Su baskını nedeniyle kaldırımda mahsur kalan vatandaşlar iş makinesi yardımıyla kurtarıldı. Vatandaşların iş makinesi ile kurtarıldığı o anlar cep telefonu kamerası ile kaydedildi.

(Doğan Can Cesur /İHA)

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

su baskını Kağıthane İstanbul su 3. Sayfa Güncel Haberler

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