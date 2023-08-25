Kağıthane'de şehit olan polisin cenazesi adli tıptan alındı
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Kağıthane'de şehit olan polisin cenazesi adli tıptan alındı Kağıthane'de uyuşturucu operasyonu sırasında baskın yapılan evden açılan ateş sonucu ağır yaralanarak şehit olan Polis Memuru Hakan Telli'nin cenazesi Adli Tıp Kurumu'ndan alınarak tören için İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.
Kağıthane'de şehit olan polisin cenazesi adli tıptan alındı
İSTANBUL - Kağıthane'de uyuşturucu operasyonu sırasında baskın yapılan evden açılan ateş sonucu ağır yaralanarak şehit olan Polis Memuru Hakan Telli'nin cenazesi Adli Tıp Kurumu'ndan alınarak tören için İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.
Gece saatlerinde Kağıthane'de Hamidiye Mahallesi'nde bir eve düzenlendikleri baskın sırasında ağır yaralanarak hastane kaldırılan evli 2 çocuk babası 16 yıllık Polis Memuru Hakan Telli şehit olmuştu. Şehit Telli'nin cenazesi otopsi için götürüldüğü Adli Tıp Kurumu'ndaki işlemleri tamamlandı. Telli'nin cenazesi polis araçları eşliğinde İstanbul Emniyet Müdürlüğü önünde saat 11.00'da tören alanına götürüldü.