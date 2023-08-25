Kağıthane'de şehit olan polisin cenazesi adli tıptan alındı

Kağıthane'de şehit olan polisin cenazesi adli tıptan alındı Kağıthane'de uyuşturucu operasyonu sırasında baskın yapılan evden açılan ateş sonucu ağır yaralanarak şehit olan Polis Memuru Hakan Telli'nin cenazesi Adli Tıp Kurumu'ndan alınarak tören için İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.