Kağıthane'de Saldırı: 10 Gözaltı

Kağıthane'de Saldırı: 10 Gözaltı
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Kağıthane'de motosikletli iki şüpheli bir işyerine el bombası atarak kaçtı. Polis, saldırının ardından 10 kişiyi gözaltına aldı.

Kağıthane'de işyerine el bombası atan motosikletli şüpheliler kamerada

İşyerine bombalı saldırı gerçekleştiren şüphelilere operasyon: 10 gözaltı

İSTANBUL - Kağıthane'de bir işyerine motosikletle gelen 2 şüpheli el bombası attı. Saldırı anları güvenlik kamerasına yansırken, polis ekipleri tarafından 10 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Olay, 27 Mayıs tarihinde Kağıthane'de bulunan bir işyerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, motosikletli 2 şüpheli işyerinin önüne geldi. Motosikletten bir şüpheli inerek işyerinin bulunduğu apartmana girdi ve el bombası atıp kaçtı. Binanın önünde şüphelinin beklediği motosiklete binerek saldırgan olay yerinden hızla uzaklaştı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Ekipler tarafından olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Polis ekipleri, 76 kilometrelik güzergahta yer alan güvenlik kameraları inceledi. Çalışmaların ardından şüphelilerin yer aldığı adres belirlendi. Harekete geçen polis ekipleri 4 Haziran'da adrese operasyon düzenledi. Operasyonda el bombasını atan 2 şüpheli ile birlikte şüphelilerin saklanmasına yardım eden ve eylemi planlayan toplam 10 şahıs yakalanarak gözaltına alındı.

Adreste yapılan aramalarda ise, 2 ruhsat tabanca ve 90 gram uyuşturucu madde ele geçirildi. Yakalanan şüpheliler, emniyetteki tamamlanan işlemlerin ardından adli makamlara sevk edildi. 1 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, 9 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi. Öte yandan, motosikletli şüphelilerin işyerine el bombası attığı anlar saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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