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Kağıthane'de sahte plaka imalathanesi ele geçirildi

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Kağıthane'de polis ekipleri, ihbar üzerine bir kuaföre yaptığı baskında sahte plaka imalathanesi ele geçirdi. Baskında 1 şüpheli gözaltına alınırken, çok sayıda plaka ve imal malzemesi ele geçirildi.

Kağıthane'de polis ekipleri, ihbar üzerine bir kuaföre yaptığı baskında sahte plaka imalathanesi ele geçirdi. Baskında 1 şüpheli gözaltına alınırken, çok sayıda plaka ve imal malzemesi ele geçirildi.

Kağıthane Devriye Ekipler Amirliği ekipleri, geçtiğimiz perşembe günü Gürsel Mahallesi'nde bir kuaförde sahte plaka basımı yapıldığı ihbarını aldı. İhbar üzerine harekete geçen polis, kuaföre yaptığı baskında çok sayıda basılmış sahte plaka ile imalat malzemeleri ele geçirdi. Operasyon sonucu yakalanan E.K. gözaltına alındı. Hakkında "resmi belgede sahtecilik" suçundan işlem yapılan şahıs, sevk edildiği adli makamlarca adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Kağıthane Polisiye İstanbul Suç 3.Sayfa Güncel Haberler

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