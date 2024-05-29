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Kağıthane'de Rezidans Düşmesi: Genç Hayatını Kaybetti

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Kağıthane'de bulunan bir rezidansta yaşayan 21 yaşındaki genç, çatıdan zemine düşerek feci şekilde hayatını kaybetti. Polis olayla ilgili çalışma başlatırken; ev arkadaşı ise, gencin ailesiyle sorunları olduğunu iddia etti.

Kağıthane'de bulunan bir rezidansta yaşayan 21 yaşındaki genç, çatıdan zemine düşerek feci şekilde hayatını kaybetti. Polis olayla ilgili çalışma başlatırken; ev arkadaşı ise, gencin ailesiyle sorunları olduğunu iddia etti.

Olay, dün saat 20.40 sıralarında Kağıthane Talatpaşa Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre akşam saatlerinde düşme sesi duyan vatandaşlar polis ve sağlık ekiplerine ihbarda bulundu. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaptığı incelemeler sonucunda düşen ve kimliği tespit edilen Emir Germi'nin (21) hayatını kaybettiğini belirledi.

Ailesiyle problemleri vardı, çatıdan düşerken gördük

Olayla ilgili çalışma başlatan polis ekipleri, görgü şahitlerinin ifadelerine başvurdu. Görgü şahitleri gencin çatıdan düştüğünü söylerken, Alperen P., ise ev arkadaşının ailesiyle problemleri olduğunu öne sürdü. Olay yeri inceleme ve cumhuriyet savcısının incelemelerinin ardından gencin cenazesi incelenmek üzere Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Polis olayın intihar olabileceği ihtimali üzerinde duruyor. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Kağıthane 3.Sayfa Güncel Haberler

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