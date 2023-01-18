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Kağıthane'de restoranda yangın paniği

3. Sayfa Haberleri

Kağıthane'de restoranda yangın paniği

Kağıthane'de bulunan bir restoranda çıkan yangın paniğe neden oldu.

Kağıthane'de bulunan bir restoranda çıkan yangın paniğe neden oldu. Yangın olay yerine sevk edilen itfaiye ekiplerinin müdahalesi

söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre saat 14.30 sıralarında Kağıthane Çağlayan Mahallesi Vatan Caddesi üzerinde bulunan bir restoranın mutfak bölümünde yangın çıktı. 5 katlı bir binanın zemin katında bulunan restorandaki ocaktan kaynaklanan yangın nedeniyle içerisi kısa sürede dumanla doldu. Restoran çalışanlarının ilk müdahalesinin ardından ihbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yabancı uyruklu şahıslara ait olduğu öğrenilen restoranda çıkan yangın itfaiye ekiplerinin de müdahalesi ile tamamen söndürüldü. Restoran çalışanları ve çevredeki vatandaşlara kısa süreli panik yaşatan yangında ölen ya da yaralanan olmadı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Vatan Caddesi Kağıthane İtfaiye 3. Sayfa Haberler

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