Kağıthane'de pompalı saldırgan kamerada

Çağlayan'da alkollü bir şahsın börekçi dükkanına doğru pompalıyla ateş açtığı olayda, bir kişi saçmaların isabet etmesi sonucu yaralandı. Kağıthane Devriye Ekipler Amirliği polislerinin çalışması sonucu saldırgan yakalanırken, yaşanan dehşet anları ise kameraya yansıdı.

Olay, geçtiğimiz Haziran ayında 8 Haziran'da saat 04.15 sıralarında Kağıthane Çağlayan'da yaşandı. Edinilen bilgiye göre, 34 BAB 243 plakalı bir araçla caddeye gelen alkollü bir şahıs, henüz bilinmeyen bir şekilde aracındaki pompalıyı alarak börekçi dükkanına doğru ateş açtı. Börekçi önünde bekleyen Yusuf M. pompalıdan çıkan saçmaların isabet etmesi sonucu yaralanırken, diğer bekleyenler ise sağa sola kaçıştı.

Pompalıyla ateş açıp caddede yürüdü

Yaşanan olayın ardından alkollü şahıs, bir süre de elindeki pompalıyı sallayarak caddede yürüdü. Kaçan şahsın peşinden giden alkollü şahıs, daha sonra geri dönerek aracına bindikten sonra olay yerinden ayrıldı. Saldırganın olay yerinden kaçmasının ardından çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı müdahalenin ardından yaralı Yusuf M.'yi Okmeydanı Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu Şehir Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Olay yerinde inceleme yapan polis ekipleri kaçan saldırganı yakalamak için çalışma başlattı.

Kağıthane polisi dehşet saçan saldırganı yakaladı

Ekiplerin yaptığı çalışmalar neticesinde saldırganın Hüseyin A. olduğu tespit edildi. Olay yerindeki güvenlik kameralarını inceleyen polis ekipleri, Hüseyin A.'nın kaçış güzergahında bulunan güvenlik kameralarını tek tek inceledi. Yapılan incelemelerde 34 BAB 243 plakalı aracın Şişli Galata Caddesi üzerinde olduğu tespit edildi. Polis ekiplerinin yaptığı çalışmalar sonucu şahıs cadde üzerinde yakalanarak gözaltına alındı.

Saldırı anları kamerada

Öte yandan yaşanan olay kameralara yansıdı. Kameralara yansıyan görüntülerde, börekçi önünde bekleyen şahısların, saldırıyla birlikte kaçışmaya başladığı, daha sonra şahsın elinde pompalı tüfekle yürüdüğü görülüyor. - İSTANBUL