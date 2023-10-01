Kağıthane'de Park Yeri Kavgası Cep Telefonuna Yansıdı

Kağıthane'de bir grup arasında park yeri meselesi yüzünden çıkan kavga cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Kavgaya mahalle sakinleri müdahale etti.

Kağıthane'de bir grup arasında park yeri meselesi yüzünden tekme tokat kavga çıktı. Kavga anı cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, akşam saatlerinde Kağıthane Gültepe Mahallesi Didem Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, bir kişi otomobilini park ettiği sırada başka bir şahısla park yeri nedeniyle tartışmaya başladı. Tartışma kavgaya dönüşürken şahıslar tekme tokat birbirine girdi. Kavgaya mahalle sakinleri müdahale ederken şahısların birbirine girdiği anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. - İSTANBUL