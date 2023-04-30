Üye Girişi
Haberi Paylaş
Kağıthane'de park halindeki otomobilde yangın

Kağıthane'de park halindeki otomobilde yangın

3. Sayfa Haberleri

İstanbul'un Kağıthane ilçesinde park halindeki otomobilin motor kısmında yangın çıktı.

İstanbul'un Kağıthane ilçesinde park halindeki otomobilin motor kısmında yangın çıktı. Araçtan yükselen dumanlar itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile söndürüldü.

Yangın, saat 17.00 sıralarında Kağıthane ilçesi Harmantepe Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, park halindeki 34 GKU 683 plakalı aracın motor kısmı henüz bilinmeyen bir nedenle yanmaya başladı. Durumu fark eden vatandaşlar, itfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından yapılan müdahale ile araçtaki yangın söndürüldü. Yangında can kaybı ve yaralanma olmazken araç kullanılamaz hale geldi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Kağıthane İstanbul Tragger 3. Sayfa Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title