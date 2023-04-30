Kağıthane'de park halindeki otomobilde yangın

İstanbul'un Kağıthane ilçesinde park halindeki otomobilin motor kısmında yangın çıktı. Araçtan yükselen dumanlar itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile söndürüldü.

Yangın, saat 17.00 sıralarında Kağıthane ilçesi Harmantepe Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, park halindeki 34 GKU 683 plakalı aracın motor kısmı henüz bilinmeyen bir nedenle yanmaya başladı. Durumu fark eden vatandaşlar, itfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından yapılan müdahale ile araçtaki yangın söndürüldü. Yangında can kaybı ve yaralanma olmazken araç kullanılamaz hale geldi. - İSTANBUL