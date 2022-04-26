Kağıthane'de park halindeki otomobil alev alev yandı - Haberler

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Kağıthane'de park halindeki otomobil alev alev yandı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Kağıthane'de park halindeki otomobil alev alev yandı

Kağıthane'de park halindeki bir araç henüz bilinmeyen bir nedenle alev aldı.

KAĞITHANE, İSTANBUL (İHA) - Kağıthane'de park halindeki bir araç henüz bilinmeyen bir nedenle alev aldı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi ile söndürülen araçtan geriye demir yığını kaldı.

Olay, saat 13.00 sıralarında Kağıthane Gürsel Mahallesi Akmer Sokak üzerinde meydana geldi. Sokak üzerinde park halinde duran bir otomobil, henüz bilinmeyen bir nedenden ötürü alev aldı. Alevler kısa sürede otomobilin her tarafını sardı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile yanan araç söndürülmüş olsa da tamamen kullanılamaz hale geldi. - İSTANBUL

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Alarko Eğitim Kültür Vakfı, Kağıthane, Otomobil, Tragger, 3. Sayfa, Haberler

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