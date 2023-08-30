Kağıthane'de park halindeki araca sürtünen sürücü ile araç sahibi arasında kavga çıktı

Kağıthane'de genç bir sürücü park halindeki bir araca sürtünce çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Polis biber gazıyla müdahale etti ve 2 kişi gözaltına alındı.

Kağıthane'de genç bir sürücü park halindeki bir araca sürtünce ortalık karıştı. Araç sahibinin yakınları ile gencin yakınları arasında tartışma kavgaya dönüştü. Kavgada taraflar birbirine saldırırken, polis biber gazıyla müdahale etti. Olayda 2 şahıs gözaltına alınarak emniyete götürülürken, yaşananlar kameralara yansıdı.

Olay, dün saat 21.30 sıralarında Kağıthane Merkez Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre sokağa giren genç bir sürücü, aracıyla park halindeki bir araca sürttü. Kazanın ardından aracın sahibi genç sürücüye tepki gösterdi.

Araca sürtme tartışması meydan kavgasına dönüştü

Gence tepki gösterildiğini duyan yakınları sokağa inince araç sahibinin yakınları da indi. Taraflar arasında başlayan tartışma yerini yumruk ve tekmeli kavgaya bıraktı. Zaman zaman kavga eden zaman zaman da dinlenen taraflar dakikalarda kavga etmeyi sürdürdü.

Polis biber gazıyla müdahale etti

Kavganın bir türlü bitmemesi nedeniyle ihbar üzerine olay yerine polis ekibi sevk edildi. Kısa sürede gelen ekipler, taraflara biber gazıyla müdahale etti. Ardından da 2 şahıs gözaltına alınarak emniyete götürüldü. Yaşananlar kameralara yansırken, kavgada hafif yaralanan kişiler ise hastaneye kaldırıldı. Polis olayla ilgili çalışma başlattı. - İSTANBUL