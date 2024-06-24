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Kağıthane'de Otomobil Takla Attı

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Kağıthane'de sapağa girdiği sırada otomobilinin direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü, takla attı. Yol kenarına uçan araçtan kendi imkanlarıyla çıkan sürücü kazadan yara almadan kurtuldu.

Kağıthane'de sapağa girdiği sırada otomobilinin direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü, takla attı. Yol kenarına uçan araçtan kendi imkanlarıyla çıkan sürücü kazadan yara almadan kurtuldu.

Edinilen bilgiye göre kaza Kağıthane'de saat 10.00 sıralarında meydana geldi. 34 AY 0291 plakalı otomobiliyle seyir halinde olan Muhammet Mustafa Çakır, Okmeydanı istikametine giderken Sütlüce sapağına girdi. Bu sırada aracının direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü takla attı. Çakır, ters dönen araçtan kendi imkanlarıyla çıktı. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazayı ucuz atlatan Çakır'ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, otomobil ise çekici yardımıyla olay yerinden kaldırıldı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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