Kağıthane'de Otomobil Silahlı Saldırıya Uğradı

Kağıthane'de seyir halinde olan bir genç, cadde üzerinde silahlı saldırıya uğradı ve ağır şekilde yaralandı. Olayla ilgili polis çalışma başlattı.

Kağıthane'de otomobiliyle seyir halinde olan 22 yaşındaki genç, cadde üzerinde silahlı saldırıya uğradı. Otomobile 17 el ateş edilirken, araçtaki genç, kafasına isabet eden kurşunla ağır şekilde yaralandı. Park halindeki 2 otomobile de kurşunların isabet ettiği olayla ilgili polis çalışma başlattı.

Olay, saat 05.30 sıralarında Kağıthane Hürriyet Mahallesi Dr. Cemil Bengü Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, 22 yaşındaki Fırat Öncü, 34 HLZ 789 plakalı otomobille cadde üzerinde seyir etmeye başladı. Genç sürücü son duraklara geldiği esnada kaldırımda bekleyen iki şahsın silahlı saldırısına uğradı. Genç saldırıdan kaçmaya çalıştı ancak arkasından 17 el ateş edilince başından vuruldu. Araç ise park halindeki iki araca çarparak güçlükle durabildi. Mahallesinin silah seslerini duyarak dışarıya çıktığı olayda saldırganlar da koşarak olay yerinden kaçtı.

17 el ateş açtılar başından vuruldu

Öte yandan, çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Vatandaşlar tarafından otomobilden çıkarıldığı öğrenildi Öncü, olay yerine gelen ambulansla özel bir hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Durumu ağır olan gencin ameliyata alındığı öğrenildi.

Polis saldırganın peşinde

Diğer yandan çevrede güvenlik önlemi alan polis, otomobilde bir süre inceleme yaptı. Otomobilde ruhsatı başkasının üzerine olan bir tabanca ele geçirilirken, kurşunlardan bir kaçının iki otomobil ile bir doğalgaz kutusuna isabet ettiği öğrenildi.

Polis, kaçan saldırganların yakalanması için çalışma başlattı. - İSTANBUL