Kağıthane'de oğlunu vuran baba: "46 adet mermim vardı, sürdürmek istesem sürdürürdüm"

Kağıthane'de kavga ettikleri esnada oğlunu silahla yaralayan Kemal Kuzu'nun 4 ayrı suçtan 27 yıla kadar hapis istemiyle yargılanmasına başlandı. Oğlunu vuran baba savunmasında, "46 adet mermim vardı, sürdürmek istesem sürdürürdüm" dedi.

Kağıthane'de 28 Eylül 2021'de kavga ettikleri sırada oğlu Selim Kuzu'yu (49) silahla yaralayan baba Kemal Kuzu (70), 4 ayrı suçtan 27 yıla kadar hapis istemiyle hakim karşısına çıktı. İstanbul 39. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada, tutuklu bulunan müşteki sanık Kemal Kuzu, tutuksuz bulunan müşteki sanık Selim Kuzu ve tarafların avukatları hazır bulundu.

"O baygın değildi, kendisini kan tutar. Akan kanım tutmuştur, yoksa beni bırakmazdı"

Duruşmada savunma yapan müşteki sanık Selim Kuzu, annesini korona virüs nedeniyle kaybettiklerini, virüsün babasından bulaştığını ve bu olaydan önce babasıyla sık sık tartışmadıklarını söyleyerek, "Olayın olduğu sırada babam ile aynı evde yaşıyorduk. Ben sık alkol almam ama olay günü alkol almıştım. Babam alkollü bir şekilde eve geldi, sonra balkona geçip alkol almaya devam etti. Ben o sırada dolaptan yemek alıyordum, kendi kendine konuşarak bana küfretti. Sonrasında bıyık makasını alarak küfretmeye devam etti, makası sallayacakken eline yapıştım ve makası alarak ocağa doğru fırlattım. Sonrasında büyük bir bıçak alarak üzerime geldi, onu da elinden aldım. Tezgaha dayandığım sırada yanımdan geçti, bir sese döndüm. Tek el ateş etti, ilk başta hiçbir şey hissetmedim. Arkamı döndüğümde elindeki silahı doldurmaya çalışıyordu, silahı takılmıştı. Eline yapışıp silahı yukarı kaldırdım, elinden almaya çalıştım ama alamadım. Silahı başıma ve belime vurdu, boğuşurken yere yıkıldım. O da arkamda yerdeydi, yerden kalkıp ablamı aradım. Sonra kendimden geçmişim. O baygın değildi, kendisini kan tutar. Akan kanım tutmuştur, yoksa beni bırakmazdı" dedi.

"46 adet mermim vardı, sürdürmek istesem sürdürürdüm"

Müşteki sanık Kemal Kuzu ise yaptığı savunmasında, oğlunun annesine bakmadığını, annesine korona virüs bulaştırdığını ve bu hadiseden önce kavgalarının olmadığını söyleyerek, "Olay günü eve geldiğimde Selim'in yüzünü görmek istemediğim için balkona geçtim, alkol almamıştım. Buzdolabının kapağını açıp mırıldanarak bir şeyler söyledikten sonra küfrederek salona geçti. Bu, 6-7 kez tekrarlandı. Ben de yakınlarda duran bıyık makasını kaldırdım, kendisine 'sen ne diyorsun' dedim. O sırada aramızda itişme oldu, aramızda boğuşma yaşandıktan sonra yatak odasından silah aldım ve 1 el ayağına doğru ateş ettim. 46 adet mermim vardı, sürdürmek istesem sürdürürdüm. Silah tutukluluk da yapmadı, yapsa bile yeniden çalıştırabilirdim. Selim yaralandıktan sonra ambulansı ve polisi ben aradım. Şikayetimden vazgeçiyorum, karşı taraf da vazgeçerse onunkini de kabul ederim. Aramızda husumet yoktur, bu olayın kaynağı aslında para istemesidir, oğlum alkol aldığında, para istediğinde her zaman benim üstüme yürür ve tehdit ederdi" ifadelerini kullandı. Alınan savunmaların ardından mahkeme, müşteki sanık Kemal Kuzu'nun tutukluluk halinin devamına hükmederek duruşmayı erteledi.

İddianameden

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, müşteki şüphelilerin ikametlerinde tartıştıkları esnada tartışmanın arbedeye dönüştüğü ve müşteki şüpheli Selim Kuzu'nun diğer müşteki şüpheli Kemal Kuzu'ya hitaben 'annemin ölümüne sen neden oldun, senin yüzünden annem öldü' dediği ve sinkaflı sözler ederek üzerine yürüdüğü anlatıldı.

Müşteki şüpheli Selim Kuzu'nun karnından silahla yaralandığı ve başında da kanama bulunduğunun belirtildiği iddianamede, yaralanma nedeniyle hayati tehlikesinin bulunduğu kaydedildi. Müşteki şüpheli Selim Kuzu'nun Adli Tıp Kurumu raporunda, vücudunda oluşan kırıkların yaşam fonksiyonlarına etkisinin orta derece olduğunun belirtildiği iddianamede, diğer müşteki şüpheli Kemal K.'nın ise basit tıbbi müdahale ile giderilebilecek şekilde yaralandığının aktarıldı.

Hazırlanan iddianamede, müşteki şüpheli Selim Kuzu'nun 'hakaret' ve 'üst soya karşı silahla kasten yaralama' suçlarından 9 aydan 3.5 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edilirken, müşteki şüpheli Kemal Kuzu'nun ise 'ruhsatsız silah bulundurma', 'tehdit', 'hakaret' ve 'altsoya karşı kasten öldürmeye teşebbüs' suçlarından 14 yıl 9 ay 27 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi. - İSTANBUL

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa