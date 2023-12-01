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Kağıthane'de motosikletli zanlının silahlı saldırısına uğrayan kişi yara almadan kurtuldu

1 Aralık 2023 11:10 Son Güncelleme: 11:12 Abone Ol

Kağıthane'de motosikletli bir zanlı, Şirintepe Mahallesi'nde yaya olarak ilerleyen bir kişinin önünü keserek silahla ateş etti. Saldırı sonucunda yara almayan kişi, zanlının kaçarken motosikletten düşmesiyle birlikte çevredeki vatandaşlar tarafından yangın söndürme tüpüyle söndürülen motosikletin yanmasıyla karşılaştı. Polis ekipleri olay yerine sevk edildi ve şüpheliyi yakalamak için çalışmalar sürüyor.