Kağıthane'de motosikletli zanlının silahlı saldırısına uğrayan kişi yara almadan kurtuldu
Kağıthane'de motosikletli bir zanlı, Şirintepe Mahallesi'nde yaya olarak ilerleyen bir kişinin önünü keserek silahla ateş etti. Saldırı sonucunda yara almayan kişi, zanlının kaçarken motosikletten düşmesiyle birlikte çevredeki vatandaşlar tarafından yangın söndürme tüpüyle söndürülen motosikletin yanmasıyla karşılaştı. Polis ekipleri olay yerine sevk edildi ve şüpheliyi yakalamak için çalışmalar sürüyor.
Kağıthane'de motosikletli zanlının silahlı saldırısına uğrayan kişi, yara almadan kurtuldu.
Şirintepe Mahallesi Gümüşhane Caddesi'nde yaya olarak ilerleyen E.K'nin (45) motosikletle önünü kesen zanlı, silahla ateş etti.
Saldırıda E.K. yara almazken olay yerinde kaçan zanlı bir süre sonra motosikletten düştü. Şüpheli, yaya olarak kaçarken motosiklet de yanmaya başladı. Alevler, çevredeki vatandaşlar tarafından yangın söndürme tüpüyle söndürüldü.
Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.
Polis ekiplerinin incelemesinin ardından yanan motosiklet, çekici ile kaldırıldı.
Ekiplerin şüpheliyi yakalama çalışmaları sürüyor.