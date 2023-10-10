Kağıthane'de motosikletle çarptığı polisi şehit eden sanık hakim karşısında

Kağıthane'de yol uygulaması yapan polis memurunun 'dur' ihtarına uymadığı ve kullandığı motosikletle çarptığı polisi şehit eden sanık hakim karşısına çıktı. Sanık savunmasında, "Ben devletimi, askerimi, polisimi seven birisiyim. İşimde, gücümde çalışan birisiyim. Kasıtlı bir şey olmadı" dedi. Mahkeme, kusura ilişkin rapor alınmasına hükmetti.

Kağıthane'de 15 Temmuz 2023'te yol uygulaması yapan polis memuru Alp Efe Bekit'in 'dur' ihtarını görmesine rağmen durmadığı ve motosikleti üzerine sürüp çarparak şehit ettiği iddia edilen sanık Osman Boyraz'ın yargılanmasına başlandı. İstanbul 16. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada tutuklu sanık Osman Boyraz ile tarafların avukatları hazır bulundu. Duruşmaya maktul polis memuru Alp Efe Bekit'in müşteki ailesi de katıldı.

"Her şey 3-4 saniye içinde oldu. Bir anda çarptım ve düştüm"

Duruşmada savunma yapan sanık Boyraz, "Motosiklet arkadaşımın sevgilisinin adınaydı. Seyir halinde giderken bir anda önümde 2 araç vardı geçtiler. Sol tarafa geçtim frene bastım. Her şey 3-4 saniye içinde oldu. Ben sol şeritten giderken bir anda önüme çıkınca frene bastım, sonra sol tarafa kırdım motoru. Elinde bir şey vardı bir tek onu fark ettim. Fark edince o boşluktan geçerim dedim, çarpmayayım dedim" şeklinde konuştu.

Frene bastığını yineledi

Daha sonra mahkeme başkanı, olay anına ilişkin görüntüleri mahkemede açtı. Daha sonra sanığa, "Görüntüde hiç de yavaşladığına dair bir şey görülmüyor, senin durman için önünü kesiyor, frene bassaydın orada yavaşlaman lazımdı" dedi. Sanık ise polisi gördüğünde frene bastığını yineleyerek, "Ben devletimi, askerimi, polisimi seven birisiyim. İşimde, gücümde çalışan birisiyim. Kasıtlı bir şey olmadı" ifadelerini kullandı.

"Hakkımızı hiçbir şekilde helal etmiyorum"

Duruşmada maktul Bekit'in eşi Ezgi Bekit, 8 aylık hamile olduğunu da belirterek, "Ben bu halimle son 3 aydır o videonun içinden çıkamıyorum. Şahıs en soldan en sağa geçiyor, benim eşim neredeyse 2 metre 120 kilo görülmeyecek bir insan değil. En sol şeritten en sağa geliyor, sırf 5-6 polisi görüyor orada, sol tarafa kırıyor. Soldan sanki virajdan dönecekmiş gibi ki zaten kaskı yok ehliyeti yok. Hızını da kesmiyor. 80-90 kilometre hız o yolda gidilecek bir hız değil, orada olman gereken maksimum hızın 50. Sonuna kadar şikayetçiyim. Hakkımızı hiçbir şekilde helal etmiyorum" şeklinde konuştu.

Maktul Bekit'in annesi Hülya Bekit ise, "Sanık 21 yaşında. 21 yılına nasıl bu kadar kin sığdırmış? Biz tertemiz insanlarız, oğlum da öyleydi. Kimseye zararı yoktu. 21 yılda polisi öldürecek ne biriktirdi de ne yaşadı? Benim 3 aydır ağlamadığım tek gün yok. Hakkımı helal etmiyorum, kendisini doğuran anneye babaya da hakkımı helal etmiyorum. Ben çok çektim Allah da ona çektirsin" dedi.

Maktulün babası Ali Nazif Bekit ise ayrıca sanığın ehliyetsiz motosiklet kullandığı için de ceza almasını talep etti.

11 polis memuru tanıklık etti

Duruşmada 11 polis memuru tanıklık yaptı. Tanıklık eden polis memurları sanığın hızını kesmediğini, frene basmadığını ve 'dur' ihtarına uymadığını söylediler.

Kusura ilişkin rapor alınacak

Alınan savunma ve beyanların ardından ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, Adli Tıp Kurumu İhtisas Dairesi'nden kusura ilişkin rapor alınmasına karar verdi. Heyet, sanığın tutukluluk halinin de devamına hükmederek duruşmayı erteledi.

İddianameden

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, ehliyetsiz olan şüpheli Osman Boyraz'ın olay günü yol uygulaması yapan polis ekiplerinden kaçmak amacıyla ilk etapta sol şeritten sağ şeride geçtiği, daha sonra maktul polis memuru Alp Efe Bekit'in 'dur' ihtarını görmesine rağmen motosikletinin hızını azaltmadığı, aksine arttırarak maktulün üzerine doğru sürerek çarptığı ve öldürdüğü kaydedildi.

Hazırlanan iddianamede şüpheli Osman Boyraz'ın 'kişinin yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılması talep edildi. - İSTANBUL