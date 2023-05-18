Kağıthane'de motosiklet hırsızlığı kamerada

İSTANBUL Kağıthane'de iki şahıs, park halinde bulunan motosikleti saniyeler içerisinde çaldı. Hırsızların soğuk kanlı tavırları dikkat çekerken, o anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, Kağıthane Seyrantepe Mahallesi Çetin Sokak'ta yaşandı. Cadde üzerinde park halinde bulunan motosikletin yanına, farklı bir motosikletle iki kişi yaklaştı. Şahıslardan biri motosiklet üzerinde beklerken, diğeri ise çevreyi kontrol etti. Daha da sonra park halindeki motosiklete yaklaştı. Park halindeki motosikletin saniyeler içerisinde direksiyon kilidini kıran hırsız, motosikletin üzerine binerek olay yerinden uzaklaştı. Soğuk kanlı davranışları ile dikkat çeken hırsızların o anları ise güvenlik kamerasına yansıdı.