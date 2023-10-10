Kağıthane'de Motosiklet Alev Topuna Döndü

Kağıthane'de Çağlayan Adliye Meydanı'nda bir motosiklet henüz bilinmeyen bir nedenle yanmaya başladı. Bir anda alev topuna dönen motosikletin sürücüsü ise olay yerinden uzaklaşırken, ekipler yangına TOMA ile müdahale etti. O anlar cep telefonu kamerasına böyle yansıdı.

Edinilen bilgiye göre Kağıthane Çağlayan Adliye Meydanı'nda geçtiğimiz günlerde meydana gelen olayda, seyir halinde olan motosiklet sürücüsü ufak çaplı bir kaza geçirdi. Kazanın ardından kenara çektiği motosikletin yandığını gören sürücü, olay yerinden uzaklaştı. Saniyeler içinde alev topuna dönen motosikleti çevredeki vatandaşlar şaşkınlıkla izledi. Motosiklet kullanılmaz hale gelirken, olay yerine gelen ekipler yangına TOMA ile müdahale ederek kontrol altına aldı. Adliye önünde yanan motosiklet, vatandaşların cep telefonu kamerasıyla anbean kaydedildi. - İSTANBUL