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Kağıthane'de Maskeli Saldırgan Motosikletliye Ateş Açtı

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Kağıthane'de maskeli bir kişi motosikletiyle geldiği caddede yürüyen bir kişiye ateş açtı. Saldırgan olay yerinden kaçarken motosiklet alev aldı. Olayda ölü ya da yaralının olmadığı belirtildi.

Kağıthane'de motosikletli saldırgan bir kişiye ateş açtıktan sonra motosikleti bırakıp kaçtı

Üzerinden ateş edildikten sonra terk edilen motosiklet alev alev yandı

İSTANBUL - Kağıthane'de iddiaya göre, maskeli bir kişi motosikletiyle geldiği caddede yürüyen bir kişiye ateş açtı. Saldırgan motosikleti bırakıp olay yerinden kaçtı. Motosiklet bilinmeyen bir nedenle alev alırken olayda ölü ya da yaralının olmadığı öğrenildi.

Olay, saat 00.00 sıralarında Kağıthane Şirintepe Mahallesi Gümüşhane Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, maskeli motosikletli saldırgan, cadde üzerinde yürüyen kimliği bilinmeyen bir kişiye 3 el ateş etti. Saldırı sonrası saldırgan motosikleti bırakıp olay yerinden kaçarken 09 ADH 121 plaklı motosiklet bilinmeyen bir nedenle alev aldı. Çevredeki vatandaşlar alev alev yanan motosikleti söndürürken durumu polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri çevrede geniş güvenlik önlemleri alırken olay yeri inceleme ekipleri caddede inceleme yaptı.

Saldırıda şans eseri kimsenin yaralanmadığı öğrenildi.

Polis ekiplerinin kaçan şahsı arama ve olayla ilgili inceleme çalışmaları sürüyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Motosiklet Kağıthane Motosiklet Güvenlik Şiddet Suç 3. Sayfa Haberler

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