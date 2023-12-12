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Kağıthane'de Market Soygunu

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Kağıthane'de bir marketin kapısını levye ile kırarak açan şahıslar, 400 bin lira değerinde ürün çaldı. Hırsızlar, çaldıkları ürünleri araçlarına taşıdı. Olay güvenlik kamerasına yansıdı.

Kağıthane'de bir marketin kapısını levye ile kırarak açan şahıslar, 400 bin lira değerinde ürün çaldı. Araçlarını dükkanın önüne çeken hırsızlar çaldıkları ürünleri dakikalarca taşıdı. O anlar marketin güvenlik kamerasına anbean yansıdı.

Olay, pazar günü saat 07.00 sıralarında Kağıthane Seyrantepe Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, sabah saatlerinde araçlarıyla bir marketin önüne gelen 2 kişi, ellerindeki levye yardımıyla marketin kapısını kırarak içeriye girdi. Hırsızlar, dakikalar içinde 400 bin lira değerinde ürünü araçlarına kayıplara karıştı. Hırsızlardan birinin kasadaki paraları ve ürünleri çaldığı, suç ortağının ise dışarıyı gözlediği görüldü. Polis ekipleri, olayla ilgili inceleme başlattı. Yaşananlar iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Kağıthane Güvenlik Güvenlik Kamerası Hırsızlık İstanbul 3. Sayfa Güncel Haberler

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