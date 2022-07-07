Kağıthane'de kuyumcu soygununun görüntüleri ortaya çıktı - Haberler

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Kağıthane'de kuyumcu soygununun görüntüleri ortaya çıktı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Kağıthane'de gündüz vakti gerçekleşen kuyumcu soygununa ilişkin güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

Kağıthane'de gündüz vakti gerçekleşen kuyumcu soygununa ilişkin güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

Bugün sabah saatlerinde Kağıthane Çağlayan Mahallesi Vatan Caddesi üzerinde meydana gelen kuyumcu dükkanı soygununa ilişkin güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülere yabancı uyruklu olduğu öğrenilen motosiklet kasklı 2 şahsın kuyumcuya gelerek dükkan sahibine silah doğrultmaları yansıdı. 2 şahsın dükkan sahibini silahın kabzası ile yaralayıp çaldıkları altınlar ile olay yerinden kaçmaları da güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. - İSTANBUL

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Vatan Caddesi Kağıthane 3. Sayfa Haberler

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