Kağıthane'de kuyumcu soygununun görüntüleri ortaya çıktı Kağıthane'de gündüz vakti gerçekleşen kuyumcu soygununa ilişkin güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Kağıthane'de gündüz vakti gerçekleşen kuyumcu soygununa ilişkin güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Bugün sabah saatlerinde Kağıthane Çağlayan Mahallesi Vatan Caddesi üzerinde meydana gelen kuyumcu dükkanı soygununa ilişkin güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülere yabancı uyruklu olduğu öğrenilen motosiklet kasklı 2 şahsın kuyumcuya gelerek dükkan sahibine silah doğrultmaları yansıdı. 2 şahsın dükkan sahibini silahın kabzası ile yaralayıp çaldıkları altınlar ile olay yerinden kaçmaları da güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. - İSTANBUL İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Vatan Caddesi Kağıthane 3. Sayfa Haberler

Haberler ›› 3. Sayfa ›› Kağıthane'de kuyumcu soygununun görüntüleri ortaya çıktı - Haberler

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.