Kağıthane'de Komşular Arasında Silahlı Kavga: 1 Ölü, 2 Yaralı

İstanbul Kağıthane'de komşular arasında çocuk sesi yüzünden çıkan tartışma kanlı bir kavgaya dönüştü. Kapının dürbününden ateş eden 19 yaşındaki Yusuf A., 1 kişiyi öldürüp 2 kişiyi yaraladı. Zanlı tutuklandı.

İstanbul Kağıthane'de komşular arasında çıkan silahlı gürültü kavgasında kapının dürbününden ateş ederek 1 kişiyi ölümüne 2 kişinin yaralanmasına neden olan 19 yaşındaki Yusuf A. tutuklandı.

Olay, 11 Kasım saat 20.20 sıralarında Kağıthane Harmantepe Mahallesi'nde meydana gelmişti. İddiaya göre, aynı apartmanda yaşayan Melek İlayda Ç. (22) ve Yusuf A. arasında çocuk sesi nedeniyle tartışma çıkmıştı. Alt katta oturan Yusuf A. şikayet için üst kata çıktığında küfür etmişti. Bunun üzerine Melek İlayda'nın abisi Rıdvan Çevik (34) alt kata inerek tepki göstermiş, zanlı Yusuf A., daire kapısının dürbününden bakarak kurşun yağdırmıştı. Kurşunların isabet ettiği Rıdvan Çevik, amcası Cavit Ç. (57) ve yengesi Hatice Ç. (51) yaralanmıştı. Ağır yaralanan Rıdvan Çevik hastanede yaşamını yitirmişti. Rıdvan Çevik'in bir kız çocuğu babası olduğu öğrenilmişti.

Şüpheli tutuklandı

Şüpheli Yusuf A., Kağıthane Asayiş Büro Amirliği ekiplerince olayda kullandığı silahla birlikte kıskıvrak yakalanarak gözaltına alınmıştı. Yapılan incelemede, şüpheli Yusuf A.'nın 'Kasten yaralama' suçundan suç kaydı bulunduğu tespit edilmişti. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen Yusuf A., "kasten öldürme" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
Haberler.com
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
